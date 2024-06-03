ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 120 oldu
ENAG enflasyonun mayıs ayında yüzde 5.66 arttığını duyurdu. Yıllık enflasyonun ise yüzde 120.66 olarak gerçekleştiği aktarıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Verilere göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mayıs ayında yüzde 5,66 arttı.
E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 120,66 olarak gerçekleşti.
ENAG her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor.
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %5,66 arttı.— ENAG (@ENAGRUP) June 3, 2024
E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %120,66 olarak gerçekleşti.https://t.co/8XFsmjWE4g@ENAGRUP