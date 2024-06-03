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ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 120 oldu

ENAG enflasyonun mayıs ayında yüzde 5.66 arttığını duyurdu. Yıllık enflasyonun ise yüzde 120.66 olarak gerçekleştiği aktarıldı.

Ekonomi
  • 03.06.2024 09:32
  • Giriş: 03.06.2024 09:32
  • Güncelleme: 03.06.2024 09:37
Kaynak: Haber Merkezi
ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 120 oldu

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mayıs ayında yüzde 5,66 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 120,66 olarak gerçekleşti.

ENAG her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor.

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