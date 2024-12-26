ENAG Başkanı oran verdi: Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?

ENAG Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, memurlara ve emeklilere yapılacak zam için oran verdi. Ulusoy, zam oranının yüzde 10-15 olacağını belirtti.

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