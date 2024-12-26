ENAG Başkanı oran verdi: Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
ENAG Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, memurlara ve emeklilere yapılacak zam için oran verdi. Ulusoy, zam oranının yüzde 10-15 olacağını belirtti.
Asgari ücretin 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin ardından gözler memur ve emeklilere yapılacak zamma çevrildi.
3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte 2023 yılının enflasyonu kesinlik kazanacak. Enflasyonun belli olmasının ardından memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek.
Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zam için oran verdi.
Ulusoy, "Memur, işçi ve emekliye de %10-15 verecekler" ifadelerini kullandı.
Memur, işçi ve emekliye de %10-15 verecekler.— Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) December 25, 2024