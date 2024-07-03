ENAG, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu, haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 4,27 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 113,08 olarak gerçekleşti.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre; ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 4.27 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 113,08 olarak gerçekleşti.

Enflasyon oranı, 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde yüzde 41,16 oldu.

ENAG'ın yaptığı hesaplamalara göre;haziran ayında en çok "Giyim ve Ayakkabı" kategorisindeki ürünlerin fiyatı arttı.