ENAG: Nisanda yıllık enflasyon yüzde 73,88

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 4,46, yıllık ise yüzde 73,88 oldu.

Alt gruplarda en yüksek enflasyon yüzde 9,67 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bu grubu, yüzde 9,51 ile çeşitli mal ve hizmetler grubu izledi. Lokanta ve oteller grubunda ise enflasyon oranı yüzde 7,68 olarak gerçekleşti.