ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 100,88

Enflasyon Araştırma Grubu, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi temmuz ayında yüzde 5,91 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi temmuz ayında yüzde 5,91 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti.

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Temmuz ayında %5,91 arttı.



E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %100,88 olarak gerçekleşti.https://t.co/8XFsmjW6eI pic.twitter.com/fEQ26E4HCm — ENAG (@ENAGRUP) August 5, 2024

ENAG tarafından yapılan hesaplamalara göre, temmuz ayında en çok "giyim ve ayakkabı" kategorisindeki ürünlerin fiyatı arttı. Bu kategoriyi "konut" harcamaları takip etti.