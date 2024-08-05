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ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 100,88

Enflasyon Araştırma Grubu, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi temmuz ayında yüzde 5,91 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti.

Ekonomi
  • 05.08.2024 09:16
  • Giriş: 05.08.2024 09:16
  • Güncelleme: 05.08.2024 09:28
Kaynak: Haber Merkezi
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 100,88
Fotoğraf: AA

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi temmuz ayında yüzde 5,91 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti.

ENAG tarafından yapılan hesaplamalara göre, temmuz ayında en çok "giyim ve ayakkabı" kategorisindeki ürünlerin fiyatı arttı. Bu kategoriyi "konut" harcamaları takip etti.

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