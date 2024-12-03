ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 86,76

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG verilerine göre, kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,06 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 86,76 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ENFLASYON GİYİMDE

Alt gruplarda en yüksek enflasyon oranı yüzde 7,23 ile 'giyim ve ayakkabı' grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 7,17 oranla 'ulaştırma' grubu takip etti. Eğlence ve kültür grubunda ise enflasyon oranı yüzde 6,67 olarak gerçekleşti.

ENAG Kasım ayı Enflasyon Haber Bülteni: pic.twitter.com/q0giTGGfXA — ENAG (@ENAGRUP) December 3, 2024

ENAG ekimde enflasyonun aylık bazda yüzde 5,57, yıllık bazda ise yüzde 89,77 arttığını duyurmuştu.