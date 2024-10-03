ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 88,63

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflayson Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG verilerine göre, enflasyon eylül ayında yüzde 5,34 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 88,63 olarak gerçekleşti.

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Eylül ayında %5,34 arttı.



E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %88,63 olarak gerçekleşti. pic.twitter.com/8SLUEFmf34 — ENAG (@ENAGRUP) October 3, 2024

OTEL VE LOKANTA HARCAMALARI GERİLEDİ

ENAG tarafından yapılan hesaplamalara göre, eylül ayında yüzde 10,93 ile en çok 'giyim ve ayakkabı' kategorisinde harcama yapıldı. Bu kategoriyi yüzde 10,07 ile 'ev eşyası' kategorisi takip etti. Otel ve lokanta harcamaları ise -0,44 olara gerçekleşti.

Resmi enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,09 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 43,23 oldu.

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ENAG verilerine göre, enflasyon ağustos ayında yüzde 3,47 artmıştı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşmişti.