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ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 90,35

Enflasyon Araştırma Grubu, ağustos ayına ilişkin enflasyon araştırmasını duyurdu. ENAG verilerine göre, enflasyon ağustos ayında yüzde 3,47 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.

Ekonomi
  • 03.09.2024 09:25
  • Giriş: 03.09.2024 09:25
  • Güncelleme: 03.09.2024 09:34
Kaynak: Haber Merkezi
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 90,35
Fotoğraf: Depophotos

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG verilerine göre, enflasyon ağustos ayında yüzde 3,47 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA HARCAMA KONUTTA

ENAG tarafından yapılan hesaplamalara göre, ağustos ayında en çok "konut" kategorisinde fiyatı artışı yaşandı. Bu kategoriyi 'ev eşyası' ile 'giyim ve ayakkabı' harcamaları takip etti.

Resmi enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak.

AA'nın Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

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