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ENAG yıllık enflasyonu açıkladı

ENAG, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Grubun açıkladığı verilere göre son 12 aylık enflasyon %130,13 olarak gerçekleşti.

Ekonomi
  • 03.10.2023 09:14
  • Giriş: 03.10.2023 09:14
  • Güncelleme: 03.10.2023 09:21
Kaynak: Haber Merkezi
ENAG yıllık enflasyonu açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Eylül ayı enflasyonunu ve yıllık enflasyonu açıkladı.

ENAG'ın açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) eylül ayında %6,24 arttı.

Son 12 aylık enflasyon %130,13 olarak gerçekleşti.

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