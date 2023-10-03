ENAG yıllık enflasyonu açıkladı
ENAG, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Grubun açıkladığı verilere göre son 12 aylık enflasyon %130,13 olarak gerçekleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Eylül ayı enflasyonunu ve yıllık enflasyonu açıkladı.
ENAG'ın açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) eylül ayında %6,24 arttı.
Son 12 aylık enflasyon %130,13 olarak gerçekleşti.
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Eylül ayında %6,24 arttı.— ENAG (@ENAGRUP) October 3, 2023
E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %130,13 olarak gerçekleşti.
2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise %95,33 olduhttps://t.co/8XFsmjW6eI
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