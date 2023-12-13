Ender Saraç hakkındaki istismar iddiası ÇİM raporuna girdi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç'ın çocuğuna yönelik istismarda bulunduğu iddiaları gündeme geldi. İstismar iddiaları Çocuk İzleme Merkezi (ÇİM) raporuna da girdi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç'ın oğlu M.S.'nin, okulundaki rehber öğretmenine anlattığı istismar iddiaları Çocuk İzleme Merkezi (ÇİM) raporuna da girdi.

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın haberine göre; Bakanlık ve ÇİM yetkilileri, Saraç'ın 13 yaşındaki oğlunun verdiği ifadeyi "Geçerli ve güvenilir" olarak tanımladı.

'GERÇEK-YALAN TANIMI YAPABİLİYOR'



Adli görüşmecinin değerlendirmesinin de yer aldığı raporda, şu ifadeler kullanıldı: "Mağdur çocuğun görüşmede iletişime açık olduğu, dil ve konuşma becerilerinin, bilişsel kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğu, gerçek yalan tanımı yapabildiği, iyi kötü dokunmayı ayırt edebildiği, kişi yer ve zaman oryantasyonu kurabildiği, çevresel detaylara yer verebildiği, doğal, spontan ve samimi anlatımları olduğu gözlenmiş olup, beyanlarının adli görüşmenin amacına uygun, geçerli ve güvenilir olduğu kanaatine varılmıştır."

'İSTİSMARA UĞRADIĞINI OKULDA ALDIĞI EĞİTİMDE ANLAMIŞ'

Raporda ayrıca 13 yaşındaki M.S.’nin okulda aldığı özel bölgelerle ilgili eğitimle istismarın farkında vardığı belirtildi. Raporun ilgili kısmında şu ifadeler yer aldı: "Anne, sürece ilişkin çocuğunu destekleyici olup anne ile babanın arasının bozuk olmasından dolayı bu şekilde beyanlarının olabileceğini düşünerek defalarca M.S.'ye sorduğunda M.S.'nin 'sizin aranızın bozuk olmasından dolayı değil, babam bunları sürekli yaptığı için anlatıyorum' dediğini, hep aynı şekilde cevap verdiğini, okulda özel bölgelerle ilgili eğitim aldıklarında bu cinsel istismarın farkına vardığını ifade etmiştir. Anne, şüpheli babadan korktuğu için şikayetçi olmak istemediğini, kendisine zarar verebileceğini ve şiddet uygulayabileceği korkusundan dolayı şüpheli baba hakkında uzaklaştırma tedbiri alınmasını istediğini ifade etmiştir."

'PSİKOLOJİSİ OLUMSUZ ETKİLENMİŞ'

Son olarak aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü temsilcisinin verdiği görüşte ise "Yapılan değerlendirme neticesinde ebeveynler arasındaki çatışmalardan ve babanın çocuğa karşı olan tutum ve davranışlarından mağdur çocuğun psikolojisinin olumsuz etkilendiği" ifade edildi.

Öte yandan raporun değerlendirme kısmında da "Adli görüşme esnasında yaşı küçüğün depresif duygulanımda olduğu gözlemlenmiştir, ayrıca annenin süreci yönetme konusunda kaygılı olduğu, konunun basına yansıması sebebiyle yaşı küçüğün daha fazla örselenme ihtimali göz önünde bulundurularak anneye bu hususta danışmanlık verildiği" belirtildi.