Endo Karşıyaka filede dört dörtlük

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda lider Endo Karşıyaka, evinde Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor'u da 3-1 yenerek 4'te 4 yaptı. 1987-2011 yılları arasında aralıksız yer aldığı Voleybol Sultanlar Ligi'nden düştükten sonra 7 kez Play-Off oynamasına rağmen geri dönemeyen Kaf-Kaf, bu sezon ise hasrete son verme yolunda camiasının umudunu tazeledi.

Sultanlar Ligi'nden ayrı 15'inci sezonuna giren Karşıyaka, bu yıl taraftarı ve camiasıyla kenetlendi. Şube başkanlığını sürdüren Onur Güner'in bu sezon Antrenör Reşat Yazıcıoğulları'nı yuvaya döndürdüğü Karşıyaka, lige ilk 4 maçını puan kayıpsız kazanıp zirvede başlarken şampiyonluk iddiasını da kanıtladı.

ERGÜLLÜ'DEN ÇİLEK TRANSFER YOLDA

Karşıyaka'da sezon öncesi 1.5 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinden ayrılmasına rağmen, "Zübeyde Hanım'ın Kızları" lakaplı kadın voleybol takımına firması aracılığıyla isim sponsoru olup büyük destek veren İlker Ergüllü, liderlik koltuğuna kurulan yeşil-kırmızılılara çilek transfer yapmak için de düğmeye bastı. Şube Başkanı Onur Güner ve şube yönetiminin, ligde geçen yıl Göztepe'yle şampiyonluk yaşayan Belçikalı smaçör Helene Rousseaux'la temas kurdukları, İlker Ergüllü'nün yıldız oyuncuyu çilek transfer olarak takıma kazandırmaya hazırlandığı öğrenildi. Helene'yi sosyal medyada Güner ve Ergüllü'nün takibe alması taraftarların dikkatinden kaçmazken, şu an Filipinler'de oynayan voleybolcunun aralık ayının başında Karşıyaka kadrosuna katılacağı iddia edildi. 34 yaşında, 1.88 boyundaki Helene, geçen sezon Play-Off finallerinde sakatlık yaşayıp şampiyonluk kupasını sandalyede kaldırmıştı.

