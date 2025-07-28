Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Endonezya açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaleti açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya
  • 28.07.2025 22:32
  • Giriş: 28.07.2025 22:32
  • Güncelleme: 28.07.2025 22:33
Kaynak: AA
Endonezya açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaleti açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre, merkez üssü Açe eyaletine bağlı Sabang bölgesinin yaklaşık 260 kilometre kuzeybatısında olan deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

USGS'ye göre 6,5 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

BirGün'e Abone Ol