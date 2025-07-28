Endonezya açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaleti açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: AA
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaleti açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre, merkez üssü Açe eyaletine bağlı Sabang bölgesinin yaklaşık 260 kilometre kuzeybatısında olan deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
USGS'ye göre 6,5 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.