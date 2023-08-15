Endonezya açıklarında kaybolan 7 kişiden 6'sı kurtarıldı

Endonezya'nın Açe eyaleti açıklarındaki Banyak Adaları'na ulaşmak için iki ahşap sürat teknesiyle açılan ve iki gündür kayıp olan 7 kişiden 6'sının kurtarıldığı bildirildi.

Yerel arama kurtarma ekibi başkanı, Aceh açıklarında iki gündür aranan kişilere ilişkin yaptığı açıklamada, kayıp 4 Avustralyalı ve 2 Endonezya vatandaşına sağ ulaşıldığını, mürettebattan bir kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Açıklamada, kurtarılanların tedavi için Pinang Adası'na sevk edildiği kaydedildi.

Avustralya vatandaşı 30 yaşındaki Elliot Foote'ın karaya çıkmayı başardığı, diğer 3 Avustralyalının ise sörf tahtaları üzerinde yüzerken bulunduğu aktarıldı.

Kurtarılan iki Endonezyalının nasıl hayatta kaldığı ise henüz bilinmiyor.

Kayıp Endonezyalının bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.