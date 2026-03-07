Endonezya, Barış Kurulu'na ilişkin görüşmeleri askıya aldı

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle Gazze için oluşturulan ABD başkanlığındaki Barış Kuruluna ilişkin tüm görüşmelerin askıya alındığını duyurdu.

Middle East Monitor'un haberine göre Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Gazze için oluşturulan Barış Kuruluyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sugiono, bölgedeki son askeri gerginlik nedeniyle Barış Kuruluna ilişkin tüm görüşmelerin askıya alındığını duyurdu.

Uluslararası ilginin artık ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının sonuçlarına kaydığını ifade eden Sugiono, Endonezya'nın, süren saldırılar ve artan gerginliklerden doğrudan etkilenen Körfez bölgesindeki ortaklarıyla yoğun istişarelerde bulunacağını belirtti.