Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya hükümetine bağlı Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansına (BMKG) göre Bengkulu şehri yakınlarında deprem oldu.

Yerel saatle 02.50 sularında şehrin 43 kilometre güneybatısında oluşan sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladığı depremin 68 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

6 KAMU TESİSİNDE HASAR, 8 EV ÇÖKTÜ

Ulusal Afet Azaltma Ajansı'nın (BNPB) sözcüsü Abdul Muhari, deprem sonrası Bengkulu merkezinde 100'den fazla ev ile 6 kamu tesisinde hasar meydana geldiğini, kent merkezindeki 8 evin çöktüğünü bildirdi.

Devlet haber ajansı Antara'ya göre Bengkulu Valisi Helmi Hasan, depremde can kaybının bildirilmediğini, yaklaşık 100 evin hasar gördüğünü teyit etti.

Vali Hasan, ağır hasarlı evlerin yeniden inşasına ve az hasarlı olanların onarılmasına yardım edileceğini belirtti.