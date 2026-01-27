Endonezya'da 5.7 büyüklüğünde deprem
Endonezya’da Ponorogo’nun güneybatısında kaydedilen 5.7 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açarken, yetkililer can kaybı ya da hasar olmadığını açıkladı.
Kaynak: AA
Endonezya'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Ponorogo bölgesinin 19 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 127 kilometre derinlikte meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.