Endonezya'da 5 metrelik piton bir kişiyi yuttu

Endonezya'da kaybolan bir kadın için arama çalışmaları başlatıldı. Bir kısmı şişkin olan pitonun kadını yutmuş olabileceğinden şüphelenen köylüler, yılanı öldürdü. 45 yaşındaki kadının cansız bedeni pitonun içinden çıktı.

Dünya 09.06.2024 14:26 Giriş: 09.06.2024 14:26

Güncelleme: 09.06.2024 14:32 Kaynak: AA

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