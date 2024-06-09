Endonezya'da 5 metrelik piton bir kişiyi yuttu
Endonezya'da kaybolan bir kadın için arama çalışmaları başlatıldı. Bir kısmı şişkin olan pitonun kadını yutmuş olabileceğinden şüphelenen köylüler, yılanı öldürdü. 45 yaşındaki kadının cansız bedeni pitonun içinden çıktı.
Endonezya'da kaybolan bir kadının cansız bedeni, yaklaşık 5 metrelik pitonun içinden çıkarıldı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Güney Sulawesi bölgesindeki Kalempang köyünde 45 yaşındaki bir kadın, 6 Haziran'da biber satmak için yola çıktı.
Kadının eve dönmemesi üzerine akrabaları ve köy sakinleri, arama çalışmalarına başladı.
Köylüler, köyün çevresindeki ormanlık alanda kadının eşyalarının yakınında yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir piton buldu.
Bir kısmı şişkin olan pitonun kadını yutmuş olabileceğinden şüphelenen köylüler, yılanı öldürdü.
Yarılan pitonun içinden 45 yaşındaki kadının cansız bedeni çıkarıldı.
Sulawesi'de 2017'de kaybolan bir kişi, 2 gün sonra 7 metrelik pitondan çıkarılmıştı.