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Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Baubau kentinin güneydoğu açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Dünya
  • 01.10.2024 13:26
  • Giriş: 01.10.2024 13:26
  • Güncelleme: 01.10.2024 13:28
Kaynak: AA
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın güney ucundaki Baubau kentinin güneydoğu açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), denizin altında meydana gelen depremin merkez üssünün Baubau şehrinin yaklaşık 262 kilometre güneydoğu açıkları olduğunu belirtti.

Yaklaşık 587 kilometre derinlikte kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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