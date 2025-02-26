Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sulawesi adasının kuzeyinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), adanın kuzeyinde 10 kilometre derinlikte yerel saatle 06.55'te deprem meydana geldiğini duyurdu.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı (BMKG) depreme yönelik dev dalga uyarısı yapmadı.

Ülke basınında deprem sonrası ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı. Bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü aktarıldı.

130 aktif yanardağa sahip Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve dünyanın sismik açıdan en aktif ülkeleri arasında gösteriliyor.