Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı, Maluku eyaleti açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

  • 01.10.2025 17:58
  • Giriş: 01.10.2025 17:58
  • Güncelleme: 01.10.2025 18:00
Endonezya bir kez daha sallandı. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı, Maluku eyaleti açıklarında 163 kilometre derinlikte 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Endonezya'da dün, Cava Adası'nın Doğu Cava kesiminde yer alan Kalianget kentinin 32 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 14 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde, can ve mal kaybı bildirilmemişti.

