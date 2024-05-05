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Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki Fakfak bölgesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya
  • 05.05.2024 22:43
  • Giriş: 05.05.2024 22:43
  • Güncelleme: 05.05.2024 22:43
Kaynak: AA
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki Fakfak bölgesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Fakfak bölgesinin 153 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

USGS'ye göre, 6,2 büyüklüğündeki deprem 12,1 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi.

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