Endonezya'da 6.6 büyüklüğünde deprem
Endonezya’nın Açe bölgesindeki Simeulue Adası açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. USGS, depremin yerin 26 kilometre derinliğinde kaydedildiğini ve herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmediğini açıkladı. BMKG ise depremin büyüklüğünü 6,3 olarak duyurdu; tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: AA
Endonezya'nın Açe bölgesinin güneybatısındaki Simeulue Adası'nda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Simeulue Adası'ndaki Sinabang kasabasının yaklaşık 45 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 26 kilometre derinlikte meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Öte yandan, Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada depremin 10 kilometre derinlikte ve 6.3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.