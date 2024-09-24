Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada, depremin merkez üssünün, Gorontalo şehrinin yaklaşık 73 kilometre güney açıkları olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
Endonezya'nın kuzeyindeki Gorontalo kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Gorontalo şehrinin yaklaşık 73 kilometre güney açıkları olduğunu belirtti.
Yaklaşık 150 kilometre derinlikte kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.