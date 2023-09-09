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Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın kuzeyindeki Palu Körfezi yakınlarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ajans Haberleri
  • 09.09.2023 23:21
  • Giriş: 09.09.2023 23:21
  • Güncelleme: 09.09.2023 23:21
Kaynak: AA
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Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nin 101 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirilen 6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.

14 Nisan'da Endonezya'nın Cava Adası açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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