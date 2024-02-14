Endonezya'da halk, yeni devlet başkanını seçmek için oy kullandı

Endonezya'da yaklaşık 204 milyon seçmen, yeni devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, temsilciler meclisi üyeleri ve yerel temsilcileri seçmek için sandık başına gitti.

Yerel kaynaklara göre, yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 13.00'te sona erdi.

Sandıklar bazı bölgelerdeki olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağışlar nedeniyle gecikmeli olarak açıldı. Seçim, 10 köyde ise fırtına ve seller nedeniyle ertelendi.

Oyların sayılmaya başladığı, resmi sonuçların açıklanmasının ise bir ay sürebileceği kaydedildi.

Adaylardan birinin yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda, devlet başkanı seçiminin ikinci turu 26 Haziran'da yapılacak.