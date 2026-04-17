Endonezya'da helikopter kazası: 8 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Batı Kalimantan eyaletinde bir helikopterin düşmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, pilot ve yardımcı pilot ile 6 yolcunun bulunduğu helikopter, dün yerel saatle 07.34'te eyaletin Melawi bölgesinden havalandı.

Kalkışının ardından saat 08.39'da irtibat kesilen Airbus H130 model helikopterin kaybolduğu bildirildi.

Arama kurtarma ekipleri, helikopteri Batı Kalimantan eyaletinin Sekadau bölgesinde ulaşılması güç bir bölgede buldu. Yetkililer, helikopterde bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kazanın nedenine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.