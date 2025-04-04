Endonezya'da heyelan: 10 ölü

ENDONEZYA, (DHA) - ENDONEZYA'nın Doğu Cava adasında meydana gelen heyelanda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Nanang Sigit yaptığı açıklamada, "Birdenbire, güzergahın bir tarafında heyelanlar meydana geldi ve iki aracı vadiye itti. Bir araç yaklaşık 75 metre, diğeri ise 50 metre derinlikte bulundu. Her iki araç da yaklaşık üç metre toprağın altında gömülüydü" dedi. Kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan 10 kişinin cansız bedeni Batu kasabasındaki ve yakın bölgedeki hastanelere kaldırıldı.