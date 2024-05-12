Endonezya'da heyelan ve seller nedeniyle en az 28 kişi yaşamını yitirdi

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde, Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve sellerde ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, BBC'ye yaptığı açıklamada, Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurlarının etkisiyle kaydığını ve nehirlerin taştığını belirtti.

Bölgedeki köylerin yaşanan selden büyük zarar gördüğü bilgisini paylaşan Muhari, arama kurtarma ekiplerinin 28 cansız bedene ulaştığını aktardı.

Muhari, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.