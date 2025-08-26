Endonezya'da milletvekillerine sağlanan ayrıcalıklara tepki: "İsraf ve adaletsiz"

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da binlerce kişi, milletvekillerine verilen yüksek konut ödeneklerini protesto etmek için Meclis binası civarında eylem düzenledi.

Binlerce öğrenci, işçi ve aktivist, Eylül 2024'ten bu yana milletvekillerine aylık 50 milyon Endonezya rupisi (3 bin 75 dolar) konut ödeneği verilmesine tepki göstermek amacıyla Meclis binası yakınlarında toplandı.

Milletvekillerinin maaşlarına ek olarak aldığı bu ödeneğin kaldırılmasını talep edenler, çoğu vatandaşın karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklar nedeniyle israf olarak niteledikleri bu ödeneği adaletsiz bulduklarını beyan etti.

ORDUYA FAYDA SAĞLAYAN POLİTİKALARA DA TEPKİ

Protestolara katılan öğrenci grubu Gejayan Memanggil'in açıklamasında, eylemler kapsamında hükümet içindeki "yozlaşmış elitler" ve şirket sahipleri ile orduya fayda sağlayan politikalara da karşı çıkıldığı belirtildi.

Öte yandan, Meclis çevresine güvenliği sağlamak için 1200'den fazla güvenlik görevlisi konuşlandırıldı.

Güvenlik güçleri, Meclis'e yürümeyi hedefleyen kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Meclis binasına giden yollar da trafiğe kapatıldı.