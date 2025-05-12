Endonezya'da mühimmat deposunda patlama: 13 kişi öldü

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Kompas televizyon kanalının haberine göre, Batı Cava eyaletinin Garut bölgesindeki bir depoda, kullanılmayan mühimmatın imhası sırasında patlama meydana geldi.

Endonezya ordu sözcülerinden Kristomei Sianturi, patlamada hayatını kaybeden 13 kişiden 9'unun sivil, 4'ünün ise askeri personel olduğunu duyurdu.

Patlamanın meydana geldiği bölgedeki yetkililerle temas halinde olduklarını belirten Sianturi, yeni patlamalar konusunda endişeli olduklarını ifade etti.