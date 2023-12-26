Endonezya'da nikel tesisinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki nikel tesisinde eritme fırınındaki patlamada ölen işçilerin sayısı 18'e çıktı.

Polis yetkilileri, olayla ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar fabrikanın faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Yetkililer, yaşamını yitiren 18 işçiden 8'inin Çinli olduğunu, halen yaralı 44 işçinin tedavi altında olduğunu belirtti.

Sulawesi Polis Amiri Agus Nugroho, ölümlere tesisin sahibi PT IMIP şirketinin ihmalinin yol açıp açmadığını belirlemek için bir ekip kurulduğunu aktardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, dün yaptığı basın açıklamasında, ölenler için başsağlığı dileyerek, Endonezya'daki yetkililerle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi.