Endonezya'da sel ve toprak kayması: 16 ölü

ENDONEZYA, (DHA) - ENDONEZYA'nın Java Adası'nda meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 16 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya Ulusal Afet Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Java Adası'nda sel ve toprak kaymaları meydana geldi. Aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 16 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, kurtarılan 11 kişinin tedavisinin çevredeki hastanelerde sürdüğünü belirtti.

Açıklamada ayrıca olumsuz hava koşulları ve engebeli arazi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının zorlukla yapıldığı kaydedildi.