Endonezya'da sel ve toprak kayması: Can kaybı 58'e yükseldi

Endonezya'daki heyelan ve sel felaketinde can kaybı 58'e yükselirken, 35 kişi kayıp durumda bulunuyor.

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 58’e yükselirken, kayıp 35 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında bilanço artıyor. Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e, kaybolanların sayısının ise 35'e yükseldiği bildirildi.

Kayıpları arama çalışmalarının sürdüğü aktarılırken, 33 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Selden bin 543 ailenin etkilendiği, üç bölge ve bir kasabada en az 249 ev, pirinç tarlaları dahil 225 hektarlık tarım arazisi, 19 köprü ve ana yolların çoğunun hasar gördüğü ifade edildi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), Batı Sumatra'da şiddetli yağışların "bulut tohumlama" yoluyla hafifletilmesinin planlandığını aktardı.

NE OLMUŞTU?

Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve oluşan seller, can kayıplarına yol açmıştı. Çok sayıda ev su altında kalmış, bina ve iş yerleri zarar görmüştü.

Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısında yer alan Merapi Yanardağı ilk kez 3 Aralık 2023'te patlamıştı. Yanardağın, ilkinden bu yana yüzlerce kez patlaması sonucu bölge sakinlerinin, patlama merkezinden 4,5 kilometre yarıçapındaki alana girmesi veya burada faaliyette bulunması yasaklanmıştı.