Endonezya'da sel ve toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 26'ya çıktı

Endonezya'nın Sumatra Adası'nı vuran sel ve toprak kayması nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, ülkenin en büyük adası Sumatra'da 9 Mart'tan bu yana devam afetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarında daha fazla cesede ulaştıklarını belirten Muhari, toplam ölü sayısının 26'ya yükseldiğini, kayıp 11 kişinin arandığını ifade etti.

Muhari, Batı Sumatra'daki muson yağışları nedeniyle 37 bini aşkın evi su bastığını kaydetti.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda 9 Mart'ta sel ve toprak kayması meydana gelmiş ve ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı, bölgede yaklaşık 80 bin kişinin sığınaklara yerleştirildiğini duyurmuştu.