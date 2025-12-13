Endonezya'da şiddetli yağışlar: Afetlerde can kaybı 1000'i aştı

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1000’i aştığı bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe'deki afetlerle ilgili son verileri paylaştı.

Fotoğraf: DHA

Sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1006'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, 5 bin 400’ten fazla kişinin yaralandığı ve 217 kişinin de hala kayıp olduğu belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Yetkililer, bölgede meydana gelen afetler nedeniyle yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin geçici barınaklara yerleştirildiğini aktardı.