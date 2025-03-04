Endonezya'da şiddetli yağışlar: Çok sayıda kara yolu trafiğe kapandı

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle binden fazla kişi tahliye edildi.

Cakarta’nın büyük bir bölümünde etkili olan yağışlar, sel felaketine yol açtı. Şiddetli yağışlar nedeniyle Ciliwung Nehri’nin taşması sonucu başkentin doğu, batı ve güneyindeki 3 ilçe sular altında kaldı.

Su seviyesinin 1,5 metreye kadar yükseldiği bölgede yüzlerce kişi geçici barınaklara yerleştirildi. Yetkililer, Jami Ittihaad Al Ikhwan Camisi'nde 25 ailenin barındığını açıkladı.

Cakarta Afet Azaltma Ajansı (BPBD) tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı bölgelerde sel sularının 5 metreye kadar yükseldiği kentte, çok sayıda kara yolu da trafiğe kapandı.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Açıklamada, selden etkilenen bin 200 kişinin 4 ilçede oluşturulan 11 tahliye merkezine yerleştirildiği belirtildi.

Meteoroloji uzmanları, şiddetli yağışların önümüzdeki hafta boyunca Cakarta ve çevre şehirlerde devam etmesinin beklendiğini belirtti.