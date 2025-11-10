Endonezya'da şiddetli yağışları azaltmak amacıyla havadan deniz tuzu püskürtüldü
ANKARA (AA) - Endonezya'da hükümet, başkent Cakarta'nın çevresinde etkisini sürdüren şiddetli yağışları hafifletmek için "bulut tohumlama" yöntemiyle havadan deniz tuzu püskürttü.
The Jakarta Globe sitesindeki habere göre, Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD), yağış miktarını ve türünü değiştirmek amacıyla "bulut tohumlama" yöntemine başvurdu.
Cakarta'nın çevre bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve sellerle mücadele kapsamında uygulanan bulut tohumlama yöntemiyle havadan deniz tuzu püskürtüldü.
Batı Cava eyaletine bağlı Sukabumi ve Cava Adası'nın batısındaki Banten bölgesinde 5 gün süren uygulama sonunda uçaklar yardımıyla yaklaşık 1,6 ton deniz tuzu atmosfere bırakıldı.
Yetkililer, bu uygulamanın şiddetli yağmur getiren bulutların, Cakarta'ya ulaşmadan etkisini azaltarak sel riskini önlemeyi amaçladığını belirtti.