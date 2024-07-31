Endonezya'da sigara düzenlemesi: 21 yaş altındakilere ve hamilelere satılmayacak

Endonezya'da sigara satışına yönelik kararlar alındı. Buna göre, sigara satış yasağı 18'den 21'e çıkarıldı. Hamilelere sigara satışı yasaklandı. Elektronik sigara ve puro dışında, tekli sigara satışına da yasak getirildi.

Dünya 31.07.2024 12:48 Giriş: 31.07.2024 12:48

Güncelleme: 31.07.2024 12:50 Kaynak: AA

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