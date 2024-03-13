Endonezya'da tekne alabora oldu: 24 kayıp
Endonezya'da balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi öldü, 24 kişi kayboldu.
Endonezya'da, içinde 37 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi kayboldu.
Kurtarma görevlileri, 9 Mart'ta, Cakarta'dan Bali yakınlarındaki Lombok Adası'na giden balıkçı teknesinin, fırtınanın yol açtığı yüksek dalgalara kapılarak Bone Körfezi'nde alabora olduğunu bildirdi.
Arama kurtarma ekibinin, ölen 2 kişinin cesedi ile 11 kişiye Güney Sulawesi iline bağlı Selayers Adası'nın çeşitli bölgelerinde ulaştığı ifade edildi.
Yetkililer, kurtarılanların yakınlardaki sağlık merkezlerinde tedavi edildiğini ve durumlarının stabil olduğunu aktarırken, kaybolan 24 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.