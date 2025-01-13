Endonezya'da timsah saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Kaynak: AA
Endonezya'nın Bangka Adası'nda timsah saldırısına uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu.
Antara News sitesinin haberine göre, 11 Ocak Cumartesi günü Bangka Adası'ndaki bir kız çocuğu timsah saldırısına uğradı.
Saldırının ardından kaybolan kız çocuğunu bulmak için harekete geçen arama kurtarma ekipleri, bugün yerel saatle 05.20'de çocuğun cesedine ulaştı.
Yetkililer, defin işlemleri için çocuğun cenazesini ailesine teslim etti.
Çok sayıda vahşi yaşam bölgelerine sahip Endonezya'nın özellikle kırsal bölgelerinde yaşayanlar, vahşi hayvanların saldırısına uğrayabiliyor.