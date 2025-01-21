Endonezya'da yaklaşık 40 öğrenci, hükümet programı kapsamında dağıtılan yemekten zehirlendi

ANKARA (AA) - Endonezya'nın Sukoharjo bölgesinde bir okuldaki yaklaşık 40 öğrenci, ülkede çocukların yetersiz beslenmesinin azaltılmasının amaçlandığı hükümet programı kapsamında dağıtılan ücretsiz yemeklerden zehirlendi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Endonezya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Hasan Nasbi, çocukların yetersiz beslenmesinin azaltılmasına yönelik program kapsamında Sukoharjo'da öğrencilerin verilen yemekten zehirlendiğine dair haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Tavuk yedikten sonra yaklaşık 40 çocuğun mide bulantısı ve kusma yaşadığını doğrulayan Nasbi, öğrencilerin tedavi edildiğini ve durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Nasbi, gıdaların derhal geri çekildiğini ve "istenmeyen olayın" ileriye dönük gıda güvenliğini sağlamak için önemli bir değerlendirme olarak kullanılacağını söyledi.

Öte yandan, gıda zehirlenmelerinin münferit bir olay olmadığı ve farklı bölgelerde de pek çok öğrencinin dağıtılan yemekleri yedikten sonra zehirlendiği iddia edildi.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, yetersiz beslenmeyi azaltmak amacıyla ücretsiz yemek dağıtılmasına dair programı hayata geçirmişti.