Endonezya'da yanardağ patlaması: 3 dağcı yaşamını yitirdi, 10 dağcıdan haber alınamıyor

Channel News Asia'nın haberine göre, ülkenin North Maluku bölgesinde yer alan Dukono Yanardağı bu sabah (8 Mayıs Cuma) faaliyete geçerek 10 kilometre kadar yüksekliğe kül püskürtmeye başladı.

Bu sırada dağa tırmanan dağcılardan 3'ünün yaşamını yitirdiği, 10'undan ise hala haber alınamadığı kaydedildi.

Yaşamını yitiren dağcılardan 2'sinin Singapurlu, 1'inin ise Endonezyalı olduğu aktarıldı.

6 NİSAN'DA FAALİYETE GEÇMİŞTİ

Endonezya'nın Halmahera Adası'nda yer alan 3 volkandan biri olan Dukono, 1933 yılından bu yana belirli aralıklarla faaliyete geçiyor.

Volkan, en son 6 Nisan'da faaliyete geçmiş, bu esnada bölgede bulunan dağcılar yara almadan kurtulmuştu.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.