Endonezya'daki Marapi Yanardağı'nda dört patlama

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı'nda 4 patlama meydana geldi.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), tarafından yapılan açıklamada, yanardağda dünden itibaren 4 patlama meydana geldiği belirtildi.

Dün (27 Ekim Pazar) ilk patlamada yanardağın yaklaşık 1000 metre yüksekliğe kül püskürttüğü ve gün içinde ikinci ve üçüncü patlamaların da yaşandığı aktarıldı.

Fotoğraf: AA

Bugün meydana gelen dördüncü patlamada ise yanardağın yaklaşık 800 metre yükseğe kül püskürttüğü açıkladı.

67 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Mayıs 2024'de Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve oluşan seller yüzünden 67 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor. Ülkenin Sumatra Adası'nda yer alan Marapi de dünyanın en aktif yanardağlarından biri olmakla ve ani patlamalarıyla biliniyor.