Endonezya'daki Marapi Yanardağı yeniden kül püskürttü
Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Marapi Yanardağı yeniden patladı. Aralık 2023’ten bu yana 450’den fazla patlamanın kaydedildiği bölgede yanardağ kül püskürtmeye devam ederken, yetkililer patlama merkezinin 3 kilometre çevresinde tüm faaliyetleri yasakladı.
Kaynak: AA
Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Endonezya’da volkanik hareketlilik yeniden arttı. Sumatra Adası’nın batısında bulunan Marapi Yanardağı, art arda patlamalarla kül ve duman püskürterek bölgede alarm durumuna geçilmesine neden oldu.
Endonezya'da Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti.
Patlamalar sırasında Merapi Yanardağı'nın gökyüzüne kül püskürttüğü belirtildi.
3 Aralık 2023'teki ilk patlamadan bu yana yanardağda 450'den fazla kez patlama meydana geldi ve bölge sakinlerinin patlama merkezinden 3 kilometre yarıçapındaki alana girmesi veya herhangi bir faaliyette bulunması yasaklandı.