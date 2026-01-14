Endonezya'daki Marapi Yanardağı yeniden kül püskürttü

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Endonezya’da volkanik hareketlilik yeniden arttı. Sumatra Adası’nın batısında bulunan Marapi Yanardağı, art arda patlamalarla kül ve duman püskürterek bölgede alarm durumuna geçilmesine neden oldu.

Endonezya'da Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Patlamalar sırasında Merapi Yanardağı'nın gökyüzüne kül püskürttüğü belirtildi.

3 Aralık 2023'teki ilk patlamadan bu yana yanardağda 450'den fazla kez patlama meydana geldi ve bölge sakinlerinin patlama merkezinden 3 kilometre yarıçapındaki alana girmesi veya herhangi bir faaliyette bulunması yasaklandı.