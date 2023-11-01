Endonezya Devlet Başkanı, "yeni başkentte" havalimanı temel atma törenine katıldı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkenin yeni başkenti olması planlanan Nusantara'da inşa edilen yeni havalimanının temel atma törenine katıldı.

The Jakarta Post'un haberine göre, Nusantara kentindeki temel atma törenine katılan Widodo, havalimanının Aralık 2024'te hizmete açılacağını duyurdu.

Widodo, 347 hektarlık alana kurulması planlanan havalimanı projesinin maliyetine dair açıklama yapmadı.

Widodo'nun bu hafta içerisinde Nusantara'da, toplam değeri yaklaşık 784 milyon doları bulan 10 projenin de temel atma törenine katılması bekleniyor.

Hükümetin, Endonezya'nın başkentini Cakarta'dan Nusantara'ya taşıma projesi için 32 milyar dolar yatırıma ihtiyacı var.

Nusantara kentinin inşası için Endonezya merkezli "Adaro", "Astra International", "Agung Sedayu Grup" ve "Barito Pacific" firmalarının toplam 1 milyon doların üstünde yatırım yaptığı ve 2024 hazinesinden yaklaşık 2,5 milyon dolar ayrıldığı ancak hükümetin ihtiyaç duyulan yatırımı özel sektörden tedarik etmekte zorlandığı ifade ediliyor.

Dünyanın en kalabalık 4. ülkesi Endonezya'nın başkentinin, Java adasındaki Cakarta'dan Borneo adasındaki Nusantara kentine taşınması planlanıyor.

Başkentin taşınması çalışmalarına 2019'da başlanmış ancak Kovid-19 nedeniyle projeler ertelenmişti.

Başkenti taşıma kararı için Cakarta'da artan nüfusun altyapı ihtiyaçlarının karşılanamaması ve her yıl meydana gelen büyük sel felaketleri gerekçe gösterilmişti.