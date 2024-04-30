Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, 1-3 Mayıs 2024 tarihlerinde ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımızın, konuk Bakan ile 1 Mayıs günü yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacaktır" denildi.