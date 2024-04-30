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Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, Türkiye'ye geliyor

Ajans Haberleri
  • 30.04.2024 13:03
  • Giriş: 30.04.2024 13:03
  • Güncelleme: 30.04.2024 13:03
Kaynak: DHA
Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, 1-3 Mayıs 2024 tarihlerinde ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımızın, konuk Bakan ile 1 Mayıs günü yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacaktır" denildi. 

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