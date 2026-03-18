Endonezya duyurdu: Gazze’ye asker konuşlandırma planı askıya alındı

Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle Gazze'ye asker konuşlandırma planını askıya aldıklarını bildirdi.

Antara ajansının haberine göre Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hadi, başkent Cakarta'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin Gazze'ye birlik konuşlandırma kararındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Hadi, Gazze'ye asker konuşlandırma planlarına ilişkin "her şeyin beklemede" olduğunu belirterek, kararın ertelenmesindeki esas nedenin tırmanan bölgesel gerilim olduğunu söyledi.

Endonezya, Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) çerçevesinde Gazze'ye konuşlandırılması olası yaklaşık 8 bin askerin haziranın sonuna kadar hazır olacağını açıklamıştı.