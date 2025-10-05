Endonezya: Okul binasının çökmesinde ölü sayısı 37'ye çıktı, 26 öğrenciden haber alınamıyor

Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı

Doğu Cava eyaletinin kasabasında izinsiz şekilde iki yeni kat yapılmaya başlanan yatılı okul binasının 29 Eylül'de çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma ekiplerinden yetkililer, 37 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 26 öğrenciden hala haber alınamadığını ve yaralılar dahil 104 öğrencinin kurtulduğunu belirtti.

Yetkililer, binanın, izinsiz şekilde inşasına başlanan iki yeni kat için dökülen betonu taşıyamayarak yıkıldığını bildirirken, okul yönetimi ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Polisin olaya ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma yürüteceği kaydedildi.