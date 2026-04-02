Endonezya’da 7.4 şiddetinde deprem: 1 kişi öldü, birçok binada hasar oluştu

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da, Maluku Denizi açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kuzey Maluku Adası'nın Ternate şehrinin 126 kilometre kuzeybatı açığı olan sarsıntı kaydedildi.

Yerin 35 kilometre derinliğinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, çevredeki adalarda yıkıma yol açtı.

Depremin ardından yayımlanan dev dalga uyarısı daha sonra kaldırıldı.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS), depremde ülkenin Kuzey Sulawesi eyaletinin Manado kentinde 70 yaşındaki bir kişinin üzerine moloz düşmesi sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, Endonezya Ulusal Spor Komitesi binasının bazı bölümleri de dahil olmak üzere Manado'daki birçok binada hasar meydana geldiğini bildirdi.

Can kaybı ve yaralanma haberlerinin de doğrulanmaya çalışıldığını aktaran yetkililer, iki kişinin deprem sırasında binalardan atladığına dair bir iddianın soruşturulduğunu kaydetti.

Yetkililer, hasarın tam boyutunu belirlemek için incelemelere devam edildiğini belirtirken, bölge sakinlerine tedbirli olmaları ve yetkililerin duyurularını takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.