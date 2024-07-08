Endonezya’da kaçak maden sahasında heyelan: 12 ölü, 18 kayıp

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki Gorontalo eyaletinde kaçak olarak işletilen altın madeni sahasında aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda en az 12 kişinin öldüğü 18 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Dünya 08.07.2024 09:39 Giriş: 08.07.2024 09:39

Güncelleme: 08.07.2024 09:42 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Ekran görüntüsü)